Commento al Vangelo di oggi 14 giugno 2025 | Mt 5,33-37

Inizia questa giornata con un cuore aperto alla riflessione sul Vangelo di Matteo (Mt 5,33-37), che ci invita alla sincerità e all'autenticità nelle nostre parole e promesse. Gesù ci richiama a vivere con integrità, evitando le false giuramenti e mantenendo fede alle promesse fatte. Meditare su questa parola ci aiuta a rafforzare il nostro impegno quotidiano di onestà e fiducia, affinché il nostro cammino sia sempre guidato dalla verità e dalla coerenza con la volontà del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 14 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re».

