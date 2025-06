Comincia l' era Palumbo Vito presidente del consiglio comunale

Inizia un nuovo capitolo per Pignataro Maggiore con l’elezione di Giorgio Vito come presidente del consiglio comunale, una scelta che segna il rilancio della città sotto la guida della recente amministrazione Palumbo. Con Antonio Magliocca come vice, il consiglio si è riunito per delineare le future strategie e confermare il nuovo assetto politico. Durante questa prima assemblea, aperta dal giuramento del sindaco, sono state gettate le basi per un futuro di rinnovamento e collaborazione.

Giorgio Vito eletto presidente del consiglio comunale di Pignataro Maggiore, vice Antonio Magliocca. Lo ha deciso il consiglio comunale, il primo convocato dalla nuova amministrazione targata Palumbo. Nel corso dell'assise, che si è aperta con il giuramento del nuovo sindaco, è stata.

