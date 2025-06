Come Suona il Caos 2025 | Musica Ambiente e Diritti al Palazzo Reale di Napoli

Immergiti nell’affascinante fusione di musica, arte e sostenibilità con “Come Suona il Caos” al Palazzo Reale di Napoli. Nel cuore del Campania Teatro Festival Italia 2025, questa esperienza unica di Maurizio Capone, eco-attivista e musicista, invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente attraverso note coinvolgenti e performance intense. Un evento che conferma come l’arte possa essere veicolo di cambiamento e consapevolezza ambientale…

Nel programma del Campania Teatro Festival Italia 2025, arriva "Come Suona il Caos", progetto del musicista ed eco-attivista Maurizio Capone. Un'esperienza che unisce arte, ecologia e impegno sociale, giunta alla sua quarta edizione.

“Come suona il caos”: musica, attivismo e sogni riciclati nel cuore della Campania - "Come Suona il Caos" si fa portavoce di un fermento culturale che va oltre la musica, abbracciando l'attivismo e la sostenibilità.

Un evento che non solo suona… ma agisce! “Come Suona il Caos” è più di un concerto: è un’esperienza che unisce, educa e mobilita, dimostrando che un mondo sostenibile è possibile, a partire dai gesti quotidiani. “Come Suona il Caos”, l’evento musicale e Vai su Facebook

