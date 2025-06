come sta la ragazza investita dal treno alla stazione

Le condizioni della giovane di 17 anni investita giovedì 12 giugno a Lavinio sembrano migliorare, portando speranza ai familiari e ai soccorritori. Dopo essere stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, i medici stanno monitorando attentamente il suo stato. La comunità aspetta con trepidazione aggiornamenti positivi, confidando che possa presto recuperare completamente. La vicenda ha scosso profondamente la zona, risvegliando l’attenzione sulla sicurezza nei pressi delle stazioni ferroviarie.

Sembrano essere in miglioramento le condizioni della ragazza di 17 anni che nel pomeriggio di giovedì 12 giugno è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Lavinio, ad Anzio. La ragazza, soccorsa e in condizioni delicate, era stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Bambino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it