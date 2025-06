Come i bugiardi hanno affrontato i cambiamenti del romanzo secondo produttori e autore

Nel mondo del romanzo, i bugiardi hanno sempre dovuto affrontare il dilemma tra verità e finzione, ma come si sono adattati ai cambiamenti del genere nel passaggio alla televisione? Secondo produttori e autori, questa sfida ha richiesto una rielaborazione creativa che mantenesse l’essenza della storia originale, arricchendola con elementi psicologici e horror. La nuova produzione di Prime Video, "We Were Liars", ne è un esempio eccellente: un remix narrativo capace di sorprenderti fino all’ultima scena.

Una nuova produzione originale di Prime Video, We Were Liars, si basa sull'omonimo romanzo di E. Lockhart. Si tratta di una serie che unisce elementi di psicologia e horror, narrando le vicende di una giovane donna che, dopo un grave incidente, ha perso parte dei propri ricordi. La trasposizione cinematografica ha richiesto alcune modifiche rispetto al testo originale, un processo complesso che ha coinvolto profondamente i creatori dello show. adattamento della serie e sfide nella trasposizione. il ruolo dei produttori e la fedeltà al libro. I showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie sono grandi fan del romanzo e hanno lavorato con grande attenzione per rispettarne l'essenza.

