Come Fratelli | Lacrime e Risate con Spollon e Centorame nel Film di Antonio Padovan

Immergiti in "Come Fratelli", un film che mescola emozioni intense e momenti di pura ilarità, diretto da Antonio Padovan. Con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame, il film racconta un viaggio toccante tra perdita, paternità e rinascita, dove lacrime e risate si intrecciano per creare un’esperienza cinematografica indimenticabile. Scopri come la forza del legame fraterno può superare ogni ostacolo e trasformare le sfide in nuove speranze.

Come Fratelli: Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame fanno i bravi papà in una clip in anteprima esclusiva del film - Scopri come Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame interpretano due padri vedovi che, unendo le forze in una commedia esilarante e toccante, dimostrano che la famiglia può essere anche una scelta di cuore.

