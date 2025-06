Come cambia il ranking ATP se Zverev vince a Stoccarda? La classifica con Sinner e Alcaraz

Jannik Sinner occupa attualmente una posizione di rilievo nel ranking ATP, mentre Carlos Alcaraz si sta preparando per tornare in scena con determinazione. Se Alexander Zverev dovesse vincere a Stoccarda, la classifica subirebbe un notevole scossone, modificando gli equilibri con Sinner e Alcaraz ancora in corsa. Scopriamo come questa vittoria potrebbe influenzare il panorama del tennis maschile e quali scenari si aprirebbero nei prossimi tornei.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno osservando una settimana di riposo dopo aver giocato l'infinita finale del Roland Garros e torneranno in scena la prossima settimana, rispettivamente al torneo ATP 500 di Halle e al Queen's. I due fuoriclasse si separeranno e non si ritroveranno prima dell'eventuale finale di Wimbledon: l'altoatesino sarĂ impegnato sull'erba tedesca, mentre lo spagnolo calcherĂ il verde di Londra. Jannik Sinner occupa il primo posto del ranking ATP con 10.880 punti, ma dovrĂ difendere i 500 punti ottenuti lo scorso anno con il trionfo in Germania. Carlos Alcaraz stazione in seconda piazza nella graduatoria internazionale con 8.

