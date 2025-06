Combattente in Ucraina spazi revocati

Dopo la revoca della Polisportiva Sacca, anche la Fondazione Sias ha deciso di ritirare la concessione delle sale di Palazzo Europa per l’evento con Yuri Previtali e Claudio Locatelli, organizzato dalla comunità ucraina di Modena. La presenza del volontario italiano della resistenza ucraina, ritenuto vicino a posizioni ultranazionaliste, ha suscitato polemiche e interrogativi sulla linea da seguire in un momento così delicato. La vicenda mette in luce come le tensioni politiche possano influenzare eventi culturali e sociali.

Dopo la Polisportiva Sacca, anche la Fondazione Sias, Servizi Iniziative e Attività Sociali, ha revocato la concessione delle sale di Palazzo Europa per l'evento con Yuri Previtali e Claudio Locatelli. L'iniziativa, organizzata dalla comunità ucraina di Modena, prevedeva l'intervento del giovane bergamasco, volontario italiano della resistenza ucraina, un " foreign fighter vicino a posizioni ultranazionaliste" secondo chi ha criticato l'evento. La comunità ucraina ha però deciso – senza svelare la location – di portare avanti comunque la serata. "Sembra surreale, qualcuno sta cercando di far tacere la voce della verità in ogni modo possibile.

