Coltellate a Milano Marittima Assolto il secondo uomo

Una notte di violenza a Milano Marittima si conclude con un’assoluzione sorprendente. Dopo un procedimento abbreviato, il secondo uomo coinvolto nell’accoltellamento del 21enne magrebino è stato assolto, mentre l’altro imputato era sotto processo. La sentenza del gup Federica Lipovscek segna un punto importante nel caso, lasciando aperti molti interrogativi sulla dinamica dell’accaduto e sulla giustizia. Ma cosa significa realmente questa decisione?

Per le coltellate inferte la notte del 19 luglio scorso fuori da un locale di Milano Marittima a un 21enne di origine magrebina residente a Cesena, ieri mattina il gup Federica Lipovscek al termine del rito abbreviato ha assolto uno dei due imputati a fronte di una richiesta di condanna a due anni di reclusione. Si tratta di un 20enne sempre indagato a piede libero (avvocato Mattea Mandara) e accusato di avere spalleggiato il 19enne che materialmente aveva menato i fendenti e per il quale era stata respinta l’ipotesi patteggiamento (avvocato Fabrizio Briganti). In questo caso dunque il fascicolo è passato a un differente gup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate a Milano Marittima. Assolto il secondo uomo

