Colta da un malore mentre passeggia in riva al mare | turista aretina in rianimazione

Attimi di panico al Lido di Pomposa, dove una turista aretina di 55 anni ha vissuto un drammatico momento di emergenza mentre passeggiava sulla battigia. Colpita da un malore improvviso e in grave pericolo di annegamento, è stata prontamente soccorsa dai presenti. La sua condizione è ora critica: la donna è in rianimazione, mentre l’intera comunità si stringe attorno a lei in attesa di buone notizie.

 COMACCHIO (Ferrara) – Attimi di paura al Lido di Pomposa, dove una donna di 55 anni, originaria di Arezzo e in vacanza con una comitiva di amici, ha perso i sensi mentre camminava sulla battigia. Colpita da un malore improvviso, è crollata sulla riva, rischiando di annegare davanti agli occhi dei presenti. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11. Alcuni bagnanti hanno subito notato la situazione di emergenza e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni della donna sono apparse gravi fin da subito: aveva ingerito e inalato acqua di mare. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Colta da un malore mentre passeggia in riva al mare: turista aretina in rianimazione

