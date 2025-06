Colpita la raffineria anzi no | Israele ora attacca Tabriz

Tensioni crescenti nella regione: dopo aver colpito una raffineria, Israele si spinge oltre, attaccando Tabriz e alzando il tiro contro l'Iran. La dinamica si fa sempre più intricata, con Gaza relegata a obiettivo secondario e un conflitto che si sposta sul terreno delle infrastrutture strategiche. La partita è aperta: il futuro della stabilità mediorientale potrebbe essere deciso da questi scontri sempre più infuocati.

“L’Iran brucerà ”, Israele mette nel mirino Tabriz e alza il tiro attaccando le infrastrutture petrolifere dell’area nordoccidentale del Paese, su tutte la locale raffineria. Nel frattempo l’Idf israeliana ammette: “Gaza è un obiettivo secondario”. La guerra, quella vera, adesso è contro Teheran. Che, dopo il contrattacco a Israele, ha subito raid pesanti ma le autoritĂ . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Colpita la raffineria, anzi no”: Israele ora attacca Tabriz

In questa notizia si parla di: israele - raffineria - tabriz - colpita

Israele ha attaccato l’impianto d’arricchimento dell’uranio più importante del Paese Vai su Facebook

Colpita la raffineria, anzi no: Israele ora attacca Tabriz; Guerra aperta tra Israele e Iran. Tv Teheran: 60 vittime civili nel complesso residenziale attaccato. L’Idf: “Gaza ora fronte secondario”. Musk: “Stalink arrivo in Iran”; Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: Teheran: Pronti a lanciare 2mila missili, Idf: Gaza ora fronte secondario.

Israele dichiara Gaza "fronte secondario". Teheran: "Pronti a colpire basi Usa" | La diretta - Media Iran: nuovi attacchi delle Idf in diverse zone del PaeseUn filmato condiviso da un'affiliata della televisione di stato iraniana ha mostrato un incendio scoppiato dopo un attacco israeli ... Riporta msn.com

Israele sotto attacco: pioggia di missili dall'Iran. Khamenei: "Devasteremo il malvagio regime sionista" - I raid dell'Idf avevano ucciso il capo di Stato maggiore, la guida dei Pasdaran e il consigliere politico della Guida suprema. Come scrive today.it

Israele ha attaccato l’Iran: “Colpiti dei siti nucleari, non ci fermeremo qui” - La sua risposta non si è fatta attendere: "Il regime sionista si è procurato un destino amaro e doloroso", ha tuonato, promettendo "dure punizioni ... Secondo altoadige.it