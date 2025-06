Colpisce i poliziotti tira calci alla volante | arrestato Ospiti non dichiarati | scatta la multa

Un episodio di inaudita violenza scuote Sottomarina di Chioggia, dove un uomo, oppostosi ai controlli di polizia, ha colpito gli agenti e danneggiato la volante in scena di ordinaria follia. La sua condotta aggressiva ha portato all’arresto per resistenza e lesioni, scatenando un intervento che ha evidenziato ancora una volta quanto siano fondamentari il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti.

Si oppone al controllo e colpisce i poliziotti poi una volta bloccato e caricato sulla volante tira calci al vetro del finestrino posteriore fino a quasi a romperlo. Scene di ordinaria follia a Sottomarina di Chioggia dove, qualche giorno fa, un uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Colpisce i poliziotti, tira calci alla volante: arrestato. Ospiti non dichiarati: scatta la multa

