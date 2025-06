Collina presenta la nuova regola del calcio | Funziona bene Ora vedrete cosa faranno i portieri

Pierluigi Collina, icona indiscussa dell’arbitraggio internazionale, svela i primi riscontri positivi sulla rivoluzionaria regola del calcio dedicata ai portieri. Con la sua esperienza e competenza, il presidente del comitato arbitrale FIFA ci guida in un’analisi che promette di cambiare il volto del gioco. Scopriamo insieme come questa innovazione sta già influenzando le partite e cosa ci riserva il futuro. Continua a leggere.

Pierluigi Collina, ex arbitro italiano e oggi presidente del comitato arbitrale FIFA, ha parlato della nuova regola del calcio che riguarda i portieri: "Funziona bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: collina - regola - calcio - funziona

La disfatta nerazzurra ha mosso a pietà anche l'arbitro. Il rumeno Istvan Kovacs, ha deciso di non applicare la Regola 7 del Gioco del Calcio al termine della disfatta dell’Inter col PSG: un errore a termini di regolamento, visto che non era un’opzione ma un obb Vai su Facebook

Collina presenta la nuova regola del calcio: Funziona bene. Ora vedrete cosa faranno i portieri; Collina: “Al Mondiale per Club il Var sarà sul maxischermo, così aumenterà la trasparenza”; Pierluigi Collina al Festival della Serie A: Così cambierà il regolamento.

Collina presenta la nuova regola del calcio: “Funziona bene. Ora vedrete cosa faranno i portieri” - Pierluigi Collina, ex arbitro italiano e oggi presidente del comitato arbitrale FIFA, ha parlato della nuova regola del calcio che riguarda i portieri ... Secondo fanpage.it

Collina: «La tecnologia è importante, anche se avessimo gli arbitri migliori, potremmo sbagliare lo stesso» - Pierluigi Collina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Diario As dove si è espresso sulle novità arbitrali più emergenti. Da ilnapolista.it

Collina: “Al Mondiale per Club il Var sarà sul maxischermo, così aumenterà la trasparenza” - La Fifa ha presentato le innovazioni pensate per il Mondiale per club: una versione avanzata del fuorigioco semiautomatico con 16 telecamere e un sensore nel ... Secondo repubblica.it