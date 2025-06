Collina | La tecnologia è importante anche se avessimo gli arbitri migliori potremmo sbagliare lo stesso

Pierluigi Collina, leggenda del calcio e custode dell’equità arbitrale, sottolinea l’importanza della tecnologia nel mondo del pallone. Anche con i migliori arbitri, gli errori sono inevitabili, ecco perché l’innovazione è fondamentale. Il suo messaggio è chiaro: tecnologia sì, ma solo come supporto, non come sostituto. Scopriamo insieme le sorprendenti novità che potrebbero rivoluzionare il nostro modo di vivere il calcio ai Mondiali per Club.

Pierluigi Collina, noto ex arbitro e ora presidente della Commissione arbitrale della Fifa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di As alla vigilia del fischio d’inizio del primo nuovo Mondiale per Club. Collina: «Lo scopo è avere la tecnologia, non usarla». Di seguito quanto dichiarato: Quali sorprese arbitrali potremmo aspettarci ai Mondiali? «Ci sono alcune innovazioni tecnologiche nel torneo, come l’ultima versione del sistema semiautomatico del fuorigioco, con cui credo che miglioreremo ulteriormente questo strumento. Avremo anche la Ref-Camera (una telecamera integrata negli arbitri), che è in fase di test e non verrà utilizzata per scopi regolamentari, ma piuttosto per l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it