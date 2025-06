Colleferro Inaugurata la Casa delle Farfalle Mostra delle farfalle viventi ai piani artigianali dal 14 al 16 Giugno Ingresso libero anche la sera

Vivi un’esperienza straordinaria a Colleferro con l’inaugurazione della Casa delle Farfalle, un’incantevole mostra di farfalle viventi aperta dal 14 al 16 giugno. Situata in Via Riccardo Morandi, questa iniziativa offre un’occasione unica per immergersi nella magia della natura, con ingressi gratuiti anche in serata. Scopri una meravigliosa esplorazione tra colori, delicatezza e fascino: non perdere questa opportunità di avvicinarti ai vivi tesori dell’ecosistema.

