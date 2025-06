Colleferro festeggia degnamente il proprio 90° Compleanno con un applauditissimo Gran Concerto in Piazza Italia diretto dal M° Mirca Rosciani

Colleferro ha celebrato con orgoglio e entusiasmo il suo 90° compleanno, trasformando piazza Italia in un palcoscenico di emozioni. Il gran concerto diretto dal Maestro Mirca Rosciani ha incantato il pubblico, rendendo questa festa un momento indimenticabile di appartenenza e tradizione. Un traguardo storico che rafforza il senso di comunità e identità locale, dimostrando che la “colleferrinità” è più viva che mai. La festa si è conclusa con un sorriso, lasciando il segno nel cuore di tutti i presenti.

Cronache Cittadine COLLEFERRO ha festeggiato più che degnamente ed all’insegna della “colleferrinità” i suoi primi 90 anni. Proprio nel giorno del suo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro festeggia degnamente il proprio 90° Compleanno con un applauditissimo Gran Concerto in Piazza Italia diretto dal M° Mirca Rosciani

In questa notizia si parla di: colleferro - degnamente - proprio - festeggia

Colleferro, si prepara la festa per la sfida con l'Itri di domenica - La famiglia del Colleferro è pronta a vivere un appuntamento speciale: domenica, prima della partita dell’Eccellenza (in programma alle ore 11,30 come da ... Lo riporta romatoday.it

Colleferro, la Serpentara rinuncia. - Grazie alla rinuncia al campionato da parte della Serpentara Bellegraolevano, che ha scelto di rinunciare ad ogni attività. Da ilmessaggero.it