Cocciaretto niente da fare | a ‘s-Hertogenbosch vince Ruse in semifinale

Elisabetta Cocciaretto si ferma in semifinale a ‘s-Hertogenbosch, lasciando il passo alla temibile Elena Gabriela Ruse. Nonostante l’impegno e la determinazione dell’azzurra, la rumena si impone al terzo set dopo un match emozionante. Un’occasione mancata per la giovane tennista italiana di proseguire la sua corsa sull’erba, ma il suo talento promette ancora grandi successi. La stagione sulla terra battuta e oltre è solo all’inizio.

(Adnkronos) – Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta di s'-Hertogenbosch, che apre la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile. L'azzurra si è arresa in semifinale in tre set alla rumena Elena Gabriela Ruse, numero 80 del ranking, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. L'azzurra saluta così il torneo proprio sul più .

