Cocaina nei lucchetti patteggia

Una rete nascosta tra lucchetti e codici di combinazione, un sistema segreto per traffico di droga smascherato dalla polizia di Como. Ambriory Calderon Castillo, residente a Como e di origine dominicana, ha scelto di patteggiare una pena di 3 anni e 6 mesi, rivelando un inquietante metodo di occultamento e distribuzione. Un'operazione che mette in luce come la criminalità si evolva, trovando nuove strategie per sfuggire ai controlli.

Disseminava per la città lucchetti a combinazione che, come ha scoperto la Squadra Mobile di Como che lo aveva arrestato a ottobre scorso, utilizzava per nascondere dosi di cocaina, invitando i clienti a ritirarle, a lasciare il denaro, fornendo loro il codice di sblocco. Ambriory Calderon Castillo, 38 anni, residente a Como e di origine dominicana, ieri ha patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Massimiliano Iantorno. Quando era stato fermato, aveva 20 dosi di cocaina, quasi certamente destinate a essere posizionate nei key lock box. Nella cantina di casa, c’era un laboratorio artigianale di confezionamento della droga, oltre a 45 grammi di cocaina e 2 grammi e mezzo di marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cocaina nei lucchetti, patteggia

