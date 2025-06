Cmc all’Alfa General Contractor La promessa dell’amministratrice | Aumenteremo il personale

Alpha General Contractor, con sede tra Milano e Firenze, si prepara a un nuovo capitolo di crescita promettendo di aumentare il proprio personale. L'acquisizione del ramo d’azienda ‘Costruzioni’ di Cmc, per 17,5 milioni di euro, rappresenta una svolta strategica che rafforza la presenza nel settore delle infrastrutture e dei grandi appalti. La promessa dell’amministratrice è chiara: espansione e innovazione sono le nuove parole d’ordine, per consolidare la propria posizione di leadership.

Alpha General Contractor, società con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze che fa capo alla holding Finres, si è aggiudicata nella tarda mattinata di ieri per 17,5 milioni il ramo d’azienda ’Costruzioni’ di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti, una serie di infrastrutture, appalti e alcune partecipate: di fatto il cuore del colosso cooperativo ravennate. Al notaio delegato Rita Merone non sono arrivate altre offerte vincolanti: si è quindi sfilata Fin. Mar. Holding Due Spa, finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali Spa, che in passato si era fatta avanti con una proposta sulla base della quale era stato elaborato il bando della procedura competitiva espletata oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cmc all’Alfa General Contractor. La promessa dell’amministratrice: "Aumenteremo il personale"

