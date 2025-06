CMB porta il futuro a Saronno | il nuovo quartiere Milano Nord

Saronno si prepara a rinascere grazie a CMB e al suo ambizioso progetto Milano Nord. Questo intervento di riqualificazione urbana trasformerà l'ex area industriale Pozzi Ginori in un quartiere all'avanguardia, simbolo di innovazione e rinascita. Dopo anni di abbandono, il passato degrado lascerà spazio a un futuro promettente, segnando un nuovo capitolo per la città. Un esempio tangibile di come la rigenerazione possa cambiare le comunità e plasmare il domani.

Milano, 14 giu. (askanews) - Saronno riparte dal futuro. Presentato il Progetto Milano Nord, ambizioso intervento di riqualificazione urbana firmato CMB che trasformerà l'ex area industriale Pozzi Ginori in un quartiere modello. Dopo anni di abbandono infatti il luogo, diventato nel tempo simbolo di degrado, troverà nuova vita e nuova visione. Una trasformazione su cui CMB punta da sempre nel suo approccio innovativo alla rigenerazione urbana. Fabio Cambiaghi, Direttore Business Unit Immobiliare CMB, ha dichiarato: "Per CMB la sfida della riqualificazione delle aree, della rigenerazione urbana, è un tema molto importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - CMB porta il futuro a Saronno: il nuovo quartiere Milano Nord

In questa notizia si parla di: milano - quartiere - saronno - nord

Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro - Milano è stata colpita da un violento temporale il 13 maggio 2025, causando ingenti allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro.

Saronno, famiglie e giovani coppie all’Open Day CMB: nasce il quartiere Milano Nord nell’ex Pozzi Ginori Vai su X

Da un'ex area industriale a un nuovo quartiere per tutti: a Saronno nasce il futuro dell’abitare. Sabato 14 giugno, un’intera giornata per scoprire e vivere il Progetto Milano Nord, il grande intervento di rigenerazione urbana che trasformerà l’area dismessa Po Vai su Facebook

Saronno, famiglie e giovani coppie all’Open Day CMB: nasce il quartiere Milano Nord nell’ex Pozzi Ginori; CMB porta il futuro a Saronno: il nuovo quartiere Milano Nord; Saronno riparte dal futuro con il nuovo quartiere Milano Nord. Open day sabato 14 giugno.

Saronno riparte dal futuro: il 14 giugno l’Open Day CMB per il nuovo quartiere Milano Nord - Spettacoli, street art, sport e attività interattive per raccontare la rigenerazione dell’ex area Pozzi Ginori: un nuovo quartiere sostenibile. Secondo affaritaliani.it

Open Day Cmb: tanti saronnesi all’ex Pozzi Ginori per scoprire il futuro quartiere Milano Nord - ] ... Segnala ilsaronno.it

Saronno, famiglie e giovani coppie all’Open Day CMB: nasce il quartiere Milano Nord nell’ex Pozzi Ginori - Tanta curiosità che si è tramutata in tanta presenza con famiglie, pensionati e qualche giovane coppia. Lo riporta ilsaronno.it