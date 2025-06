Clayface ottiene un Titolo il Film DC Sarà un Horror Corinzio con un Cast di Talenti!

Amici di Mister Movie, preparatevi a immergervi in un universo oscuro e affascinante: i DC Studios stanno per svelare il sorprendente film standalone su Clayface, intitolato “Corinthians”. Tra voci di riprese in location come Vancouver, Toronto, New Jersey o Atlanta, il progetto promette di rivoluzionare il genere horror corinzio con un cast di talenti d'eccezione. Un titolo che già cattura l’immaginazione e lascia presagire un nuovo capitolo emozionante nel mondo dei supereroi.

