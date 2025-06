Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Segui in tempo reale la classifica della Juventus nel Mondiale per Club, con aggiornamenti costanti sulla posizione dei bianconeri e lo stato di ogni girone. Con partite sempre più decisive, il torneo entra nel vivo e ogni risultato può fare la differenza. Resta con noi per non perdere neanche un dettaglio sulle sorti della Juventus e sui prossimi appuntamenti, perché ogni minuto conta nel cammino verso la gloria.

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l 'Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

La lista dei giocatori della #Juve al Mondiale per Club Ecco l'elenco completo con tutti i calciatori Vai su Facebook

Inter, Juventus e non solo. Tutte le rose delle 32 squadre che partecipano al Mondiale per Club Vai su X

Juventus, presentata la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, l'elenco completo dei giocatori selezionati da Tudor; Mondiale per Club 2025, i giocatori convocati di tutte le squadre; Mondiale per Club, le partite di Inter e Juventus anche in chiaro.

