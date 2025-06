Classifica Giro del Delfinato 2025 | Vingegaard resta a solo 1’01 da Pogacar Podio lontano per Evenepoel

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo, con Tadej Pogacar che si conferma dominatore indiscusso e Jonas Vingegaard in agguato a soli 1.821.701 punti di distanza. La battaglia per il podio si fa sempre più accesa, mentre Evenepoel rimane distante, ma pronto a sorprendere. La sfida tra i top favoriti promette emozioni fino all'ultima tappa, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi alzerà per primo al cielo il trofeo.

Tadej Pogacar ha vinto di forza la settima tappa del Giro del Delfinato 2025, attaccando in salita quando mancavano dodici chilometri al traguardo di Valeminier 1800 e bissando il successo di ieri. Il fuoriclasse sloveno ha inscenato un duello a distanza con il danese Jonas Vingegaard, che soltanto nell’ultimo chilometro è riuscito a reagire e a recuperare un po’ di terreno. Il Campione del Mondo ha trionfato con un vantaggio di 14” nei confronti del suo grande rivale, mentre agli altri ha inflitto distacchi abissali: 1’21” al tedesco Florian Lipowitz e 2’39” al belga Remco Evenepoel. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha così aumentato il proprio margine in classifica generale: 1’01” su Vingegaard, 2’21” su Lipowitz, 4’1” su Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro del Delfinato 2025: Vingegaard resta a solo 1’01” da Pogacar. Podio lontano per Evenepoel

