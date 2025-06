Classifica Album 6-12 giugno | Mediterraneo di Bresh conquista la vetta

La scena musicale italiana si anima con la nuova classifica degli album, dove “Mediterraneo” di Bresh conquista la vetta sorprendendo con un mix di freschezza e talento. Due new entry, il rapper Bresh e Claudio Baglioni, dominano il podio insieme a Lazza, che risale quattordici posizioni. È una vera rivoluzione che promette emozioni e novità per gli appassionati: scopriamo insieme chi sono i protagonisti del momento.

Rivoluzione nella Classifica Album elaborata da Fimi e Gfk, che vede sul podio due new entry, Bresh e Claudio Baglioni insieme a Lazza che recupera quattordici posizioni. In discesa dalla #8 alla #10 c’è Artie 5ive con La Bellavita, secondo lavoro in studio del rapper pubblicato lo scorso marzo. Nell’album, sono tanti gli ospiti da Guè nel secondo singolo estratto Milano Testarossa e Litorale, a Capo Plaza in Are You Ready? e Kid Yugi (Pietà). Alla #9 stabile Comuni Mortali di Achille Lauro: l’album del cantautore romano era stato anticipato dai singoli Amore Disperato ed Incoscienti Giovani (al settimo posto del 75esimo Festival di Sanremo ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it