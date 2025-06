Class action di Cna Fita | Risarciti i camionisti

Ottime notizie per gli autotrasportatori di Forlì-Cesena: la class action di CNA Fita contro il cartello dei produttori di camion ha ottenuto un primo importante risarcimento. Dopo una lunga battaglia iniziata nel 2016, quando la Commissione europea ha multato i produttori per 2,93 miliardi di euro, ora i camionisti possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Una vittoria che testimonia come l’unione faccia davvero la forza.

Buone notizie per gli autotrasportatori di Forlì-Cesena. Si è conclusa con successo una prima transazione a favore di clienti che hanno aderito all'azione risarcitoria (la class action promossa da Cna Fita ) contro il cartello dei produttori di camion. Nel 2016 la Commissione europea ha inflitto una sanzione di 2,93 miliardi di euro a cinque produttori europei di autocarri che, secondo Bruxelles, avrebbero costituito un cartello per concordare i listini di vendita dei veicoli e per trasferire a carico dei clienti i maggiori costi sostenuti per le tecnologie adottate allo scopo di ridurre le emissioni.

