Civitavecchia sputi e insulti ai viaggiatori poi aggredisce un poliziotto

Una scena di tensione e irriverenza scuote lo scalo di Civitavecchia: un uomo, dopo aver affrontato un’udienza con la Polizia Ferroviaria e un ordine di allontanamento, si è scagliato contro gli agenti con sputi e insulti, arrivando addirittura ad aggredire un ufficiale. Un episodio che mette in luce il fragore tra rispetto e disordine nelle nostre stazioni. La vicenda si conclude con l’arresto dell’individuo, ora sotto processo, ma rimane un monito sulla necessità di comportamenti civili.

Civitavecchia, 14 giugno 2025 – presso lo scalo F.S di Civitavecchia, gli Agenti della sezione di Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, appartenenti al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, hanno tratto in arresto un uomo per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il soggetto, dopo esser e uscito dai locali della Polizia Ferroviaria con una denuncia in stato di libertà ed un Ordine di allontanamento dalla stazione appena notificatogli, era stato segnalato alcuni minuti dopo da dei viaggiatori per un atteggiamento molesto, sputi e frasi irriguardose, verso chiunque si trovasse nelle sue vicinanze.