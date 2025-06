Civitanovese | Mauro Profili pianifica il futuro tra nuove nomine e sfide economiche

Dunque non sono ancora state ufficializzate le strategie per il futuro, ma il presidente Mauro Profili si prepara a svelare presto i suoi piani, tra nuove nomine e sfide economiche, per riportare la Civitanovese verso un cammino di successo e rinvigorire il legame con i tifosi.

Declinata l’offerta che avrebbe portato alla cessione della Civitanovese, il patron rossoblù Mauro Profili è silenziosamente al lavoro per progettare la prossima stagione. Il presidente dei rossoblù non ha ancora parlato ufficialmente, ma le sue dichiarazioni sono attese nei prossimi giorni. Profili vuole ponderare le parole anche considerando il momento delicato, segnato dalla contestazione di una parte cospicua della tifoseria. Dunque non sono ancora chiari i programmi legati al futuro. Le uniche notizie che trapelano in via ufficiosa riguardano il possibile organigramma dirigenziale. Oltre all’ipotesi, apparsa già diverse settimane fa su queste colonne, dell’ex Chieti Paolo Pochetti come direttore generale, vi è un nome caldo anche per quanto riguarda la carica di direttore sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net