Cittadinanza onoraria per De Laurentiis | la risposta del Sindaco Manfredi

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, torna a esprimere il suo entusiasmo per i successi del Napoli e la vittoria dello Scudetto, sottolineando l’importanza di rendere ancora più grande il culto sportivo della città. In un intervallo di entusiasmo e progetti futuri, si è espresso anche sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha portato il Napoli ai vertici. La risposta del sindaco non si è fatta attendere, evidenziando il valore dell’operato di De Laurentiis.

Manfredi torna a parlare dei successi calcistici del Napoli, il suo commento su Aurelio De Laurentiis. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a "Punto Nuovo Sport" su R adio Punto Nuovo. Manfredi è tornato a parlare con grande entusiasmo della vittoria dello Scudetto del Napoli e delle novità relative ai lavori di ristrutturazione che interesseranno il Maradona nei prossimi mesi. Il Sindaco di Napoli ha elogiato l'operato di Aurelio De Laurentiis, che in due anni è riuscito a regalare per due volte il tricolore alla città di Napoli rendendola spettacolare e unica agli occhi di tutto il mondo.

Manfredi: «Daremo la cittadinanza onoraria di Napoli anche a De Laurentiis» - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato un gesto importante e simbolico: la cittadinanza onoraria della città anche ad Aurelio De Laurentiis, oltre che a Dries Mertens.

Edoardo De Laurentiis, vice presidente della SSC Napoli, ha concesso alcune dichiarazioni a PassioNapoli

