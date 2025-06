Cittadinanza digitale e rischi per la sicurezza

La cittadinanza digitale rappresenta oggi una sfida fondamentale per la sicurezza di tutti noi, tra rischi emergenti e nuove responsabilità. La seconda edizione della giornata di studi, dedicata a Sergio Gridelli—illustre sindaco, politico e comunicatore—ricorda il suo impegno nella tutela dei beni pubblici e nella promozione di una società più consapevole. Un’occasione per riflettere insieme sulle strategie per proteggere il nostro mondo digitale e rafforzare il senso civico.

Seconda edizione di una giornata di studi per ricordare Sergio Gridelli (26061962 – 13072023), compianto sindaco di Savignano sul Rubicone dal 1994 al 2004 e capofila negli anni ‘90 insieme all’altrettanto compianto Natale Bolognesi (20121941 – 01012006), della battaglia per la difesa dell’ospedale Santa Colomba a rischio di chiusura, è stato non solo un politico di raffinata preparazione ma anche un brillante comunicatore, appassionato di modernità. Una passione declinata nello studio della sociologia (laureato all’Università di Urbino) e delle tecniche e teorie della comunicazione sapientemente applicate nella sua professione di pubblicitario e content editor, oltre che storyteller e social media manager. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza digitale e rischi per la sicurezza

In questa notizia si parla di: cittadinanza - digitale - rischi - sicurezza

