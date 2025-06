Città Metropolitana di Palermo | cooperative sociali in ginocchio si rischia crisi senza precedenti

difficile, con cooperative sociali in ginocchio e a rischio crisi senza precedenti. La sensibilità e l’impegno del gruppo Forza Italia presso la Città Metropolitana di Palermo sono fondamentali per trovare soluzioni tempestive e sostenibili, tutelando così il prezioso lavoro di queste realtà che rappresentano un pilastro per la nostra comunità. È ora di agire con decisione e responsabilità per garantire il futuro di chi si dedica al sociale.

Il gruppo Forza Italia presso la Città Metropolitana di Palermo, ha incontrato una delegazione di Confcooperative Sicilia per affrontare le gravi criticità legate ai ritardi nei pagamenti dovuti alle ditte accreditate per i servizi erogati. Dall'incontro è emerso un quadro estremamente.

