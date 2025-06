Ciserano si ferma per l’ultimo saluto a Evelyne In sua memoria un’associazione per le vittime della strada

Ciserano si ferma per rendere omaggio a Evelyne Salimusaj, giovane di 30 anni tragicamente scomparsa a Malaga. Centinaia di persone si sono riunite per dare l'ultimo saluto a una vita spezzata troppo presto, in un momento di profonda commozione e riflessione collettiva. Durante il funerale, il parroco don Sergio Alcani ha sottolineato che, anche di fronte a un dolore così immenso, resta il ricordo di una ragazza amata e stimata da tutti. Evelyne...

Ciserano. In centinaia hanno voluto dare un ultimo saluto a Evelyne Salimusaj, la 30enne di Ciserano morta a Malaga dopo essere stata travolta da un’auto condotta da un 43enne al termine di un concerto. A celebrare il funerale nel pomeriggio di sabato 14 giugno nella parrocchiale di Ciserano è stato il parroco don Sergio Alcani. Durante l’omelia, il sacerdote ha ricordato che non ci sono risposte davanti a un dolore così grande, ma che Evelyne “ci costringe a fermarci un attimo e a riflettere sul senso della nostra vita. Tutti siamo alla ricerca della gioia – prosegue il parroco – ma ogni tanto ci arrivano queste porte sbattute in faccia che ci fanno dire: dov’è la vera gioia? Cosa sto costruendo? E non possiamo far finta di niente perchĂ© non sappiamo quanto tempo ci è dato da vivere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ciserano si ferma per l’ultimo saluto a Evelyne. In sua memoria un’associazione per le vittime della strada

