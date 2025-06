Circo teatro e commedia dell’arte Al via gli spettacoli alla Rocca

Preparati a vivere un'estate di magia e meraviglia alla Rocca di Vignola! Oggi pomeriggio prende il via una straordinaria stagione di spettacoli estivi, con il collettivo Gera Circus che ci trasporterà nell’atmosfera rinascimentale con "Aequilibrium". Un’occasione unica per scoprire l’arte del circo, del teatro e della commedia dell’arte, dove i gesti e le maschere si uniscono in un racconto coinvolgente. E questa è solo l’inizio di un festival ricco di emozioni...

Inaugurano oggi pomeriggio le iniziative di spettacoli estivi organizzate dalla Fondazione di Vignola. Il collettivo di artisti Gera Circus, in particolare, presenterà "Aequilibrium", spettacolo ambientato in epoca rinascimentale. Si tratta di una performance che riflette sul tema dell'equilibrio e delle sue maschere, raccontato attraverso i gesti e i corpi di un solo attore che interpreta tre personaggi simbolici. Circo-teatro, commedia dell'arte e teatro di figura si fonderanno così in una riflessione visiva sull'essere umano in bilico tra realtà e sogno. Lo spettacolo si terrà all'interno della Rocca con repliche alle 15, 16 e alle 17.

In questa notizia si parla di: teatro - circo - commedia - arte

