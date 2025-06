Cinque sindaci del casertano aderiscono alla Lega Ecco la nuova organizzazione provinciale

Cinque sindaci del Casertano scelgono di unirsi alla Lega, rafforzando la presenza sul territorio e aprendo nuove prospettive di crescita politica. La loro adesione, ufficializzata durante una conferenza stampa al quartier generale di via Cesare Battisti, segna un momento importante per il partito e promette di portare energia e rinnovamento alla scena locale. Ecco come si configura la nuova organizzazione provinciale, pronta a fare la differenza.

Cinque nuovi sindaci del casertano aderiscono alla Lega. L’ufficialità è arrivata nel corso della conferenza stampa convocata al quartier generale di via Cesare Battisti durante la quale il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi ha formalizzato l’ingresso di Antonio Raiano (Curti), Guido Di Leone. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cinque sindaci del casertano aderiscono alla Lega. Ecco la nuova organizzazione provinciale

In questa notizia si parla di: cinque - sindaci - casertano - aderiscono

Provincia al voto, si eleggono i sindaci in cinque Comuni: tutti i nomi - Oggi e domani, 25 e 26 maggio, la Città metropolitana di Napoli si prepara a un appuntamento elettorale cruciale.

Cinque sindaci del casertano aderiscono alla Lega. Ecco la nuova organizzazione provinciale; ELEZIONI I 5 Stelle ufficializzano 4 candidati sindaci nei grandi comuni; Dal ‘no’ al selfie: Marino prova tutto per convincere Marzo.

Stragi naziste dimenticate, i sindaci del Casertano fanno rete - Trenta sindaci di Comuni del Casertano che in passato sono stati luoghi di eccidi nazisti, in gran parte oscurati o dimenticati, hanno firmato nei giorni scorsi a Caserta – presso il Real Sito ... Riporta ilmattino.it

Elezioni comunali nel Casertano, - Nove sindaci eletti su quattordici nel Casertano, altri due ormai in dirittura d'arrivo, mentre in due Comuni si potrebbe andare al ballottaggio: si tratta di Marcianise (molto probabile ... Secondo ilmattino.it