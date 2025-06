Cinque Minuti Benigni da Vespa spacca lo share

In soli cinque minuti, Vespa riesce a conquistare lo share e a togliere il fiato. È così che nasce "Tele...raccomando", la nuova rubrica di Klaus Davi dedicata ai momenti salienti della TV. La prova più recente? Bruno Vespa ha fatto un vero miracolo ospitando Roberto Benigni, che ha dichiarato il suo amore per l’Europa e presentato il suo libro “Il sogno”. Un gesto che dimostra come, nel mondo dello spettacolo, anche i cuori più ostinati possano cambiare rotta.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cinque Minuti ) E Bruno Vespa fece il miracolo: far capitolare Roberto Benigni che è andato ospite nel suo talk «super meloniano» a dichiarare il suo amore per l’Europa e a presentare il suo libro Il sogno. L’Europa s'è desta. Tutto ciò non era affatto scontato visto che l’attore toscano è stato per decenni un’icona dell’antiberlusconismo e di certo non simpatizza per il governo. Ma un format di successo fa gola. E forse i risultati del referendum fan capire anche a sinistra il forte consenso sociale di cui Meloni gode nel Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cinque Minuti, Benigni da Vespa "spacca" lo share

In questa notizia si parla di: cinque - minuti - benigni - vespa

Bastano cinque minuti di spot di junk food per spingere i bambini a mangiare di più: l’allarme in uno studio - Una ricerca recente presentata al Congresso Europeo sull’Obesità lancia un allarme preoccupante: bastano solo cinque minuti di pubblicità di junk food per indurre i bambini a consumare oltre 130 calorie in più al giorno.

"Io firmo che questo libro è meraviglioso. Se voi acquistate questo libro io vi do un milioni di posti di lavoro, abbasso le tasse…" Ospite a Cinque Minuti Benigni non si lascia sfuggire l’occasione di una battuta con Bruno Vespa, ricordando un controverso mom Vai su Facebook

Benigni da Vespa: “Firmo sul tavolo di ciliegio come Berlusconi!” Cinque Minuti tra satira e amarcord Vai su X

Cinque Minuti, Benigni da Vespa spacca lo share; Benigni da Vespa a Cinque Minuti: l’Europa, Trump, i nazionalismi, la guerra e la gag su Berlusconi; Roberto Benigni e la battuta a Bruno Vespa a Cinque minuti: «Voglio firmare sul suo tavolo di ciliegio come Be.

Roberto Benigni e la battuta a Bruno Vespa a "Cinque minuti": «Voglio firmare sul suo tavolo di ciliegio come Berlusconi» - Non si è trattenuto Roberto Benigni, ospite a “Cinque Minuti” su Rai1: il premio Oscar, con la sua consueta verve ironica, ha trasformato l’intervista con Bruno Vespa in ... Da msn.com

Benigni da Vespa a Cinque Minuti: l’Europa, Trump, i nazionalismi, la guerra e la gag su Berlusconi - Il comico premio Oscar sulla Rai ha esaltato l’Europa: “La più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni” a cui ha dedicato il libro “Il sogno” ... Secondo msn.com

Benigni da Vespa: "Sono un europeista estremista, è l'ultimo 'sogno' che ci resta" - "Nazionalisti sono pericolosi" aggiunge, bacia 'all'eschimese' il conduttore, parla dei dazi di Trump e scherza sul tavolo di ciliegio di Berlusconi ... Da msn.com