Cinque arresti per l' omicidio Telegrafo a Carbonara | Delitto maturato in faida tra Di Cosola e Strisciuglio

La Squadra Mobile di Bari ha eseguito cinque arresti nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Nicola Telegrafo, avvenuto nel 2015 in un clima di faida tra i clan Di Cosola e Strisciuglio. Questo brutale episodio, consumato nella piazza principale di Carbonara, testimonia ancora una volta la violenza che scuote le periferie della città. La lotta tra queste fazioni sembra essere arrivata a un punto di svolta, portando alla cattura di coloro che hanno alimentato questa sanguinosa faida.

Sarebbe maturato nell’ambito di una faida sanguinaria tra i clan Di Cosola e gli Strisciuglio l'omicidio di Nicola Telegrafo, ucciso nella piazza principale di Carbonara, quartiere alla periferia di Bari, il 28 maggio del 2015. La Squadra Mobile di Bari, nella giornata di oggi, ha arrestato 5. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cinque arresti per l'omicidio Telegrafo a Carbonara: "Delitto maturato in faida tra Di Cosola e Strisciuglio"

In questa notizia si parla di: omicidio - telegrafo - carbonara - faida

Cinque arresti per l'omicidio Telegrafo a Carbonara: Delitto maturato in faida tra Di Cosola e Strisciuglio; ?Mafia e faida tra clan a Bari, a dieci anni dal delitto cinque arresti per l'omicidio Telegrafo; Bari, ucciso in una faida tra i clan Di Cosola e Strisciuglio nel 2015: 5 arresti dopo 10 anni.

Mafia e faida tra clan a Bari, a dieci anni dal delitto cinque arresti per l'omicidio Telegrafo - Sarebbe da collocare nella lotta di mafia tra i clan Di Cosola e Strisciuglio l'omicidio di Nicola Telegrafo, avvenuto il 28 maggio del 2015 nella ... Segnala msn.com

Cinque arresti per l'omicidio Telegrafo a Carbonara: "Delitto maturato in faida tra Di Cosola e Strisciuglio" - Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica ... baritoday.it scrive

Omicidio Telegrafo, cinque arresti a Bari: svolta dopo dieci anni nella faida tra clan mafiosi - L’operazione rappresenta un passaggio cruciale nel contrasto alla criminalità organizzata nel barese, e segna un importante passo avanti nell’accertamento della verità su uno degli omicidi più gravi ... Come scrive giornaledipuglia.com