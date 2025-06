Cinquant’anni di cultura | grande festa per la biblioteca

Celebrare 50 anni di cultura è un traguardo straordinario per la biblioteca comunale di Briosco, un vero cuore pulsante della comunità. Tre momenti speciali hanno animato questa festa: “La Serata con gli Storici Locali”, “La Merenda con gli autori” e “Il Caffè con l’Autore”, per riscoprire le radici e guardare al futuro. Come sottolinea l’assessore Antonella Casati, questa celebrazione rappresenta un omaggio alla nostra storia culturale e all’impegno di tutti coloro che l’hanno resa possibile.

La biblioteca comunale ha spento 50 candeline. Per celebrarla sono stati organizzati tre momenti diversi: “La Serata con gli Storici Locali”, “La Merenda con gli autori”, “Il Caffè con l’Autore”. Spiega l’assessore alla Cultura, Antonella Casati: "Per iniziare abbiamo ripercorso l’evoluzione del nostro istituto. A guidarci in questo racconto Antonio Viganò, bibliotecario storico di Briosco, e i professori Franca Pirovano e Domenico Flavio Ronzoni: scrittori, studiosi e soprattutto grandi appassionati del nostro territorio. Presenti in particolare Aurora Bevilacqua (attuale bibliotecaria di Briosco) e Ildefonso Citterio, ospite speciale e assessore comunale proprio 50 anni fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinquant’anni di cultura: grande festa per la biblioteca

In questa notizia si parla di: cultura - biblioteca - cinquant - anni

Cultura, anche la biblioteca dell'Ars al Salone del Libro di Torino - La biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana si presenta al Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

ARTRIBUNE, la principale testata italiana di arte e cultura, ha raccontato quello che abbiamo realizzato a Pordenone: un campo da basket rigenerato insieme a Davide Toffolo e dedicato a Pasolini, cinquant’anni dopo la sua morte. Un progetto nato con una s Vai su Facebook

Cinquant’anni di cultura: grande festa per la biblioteca; Barzio, la Biblioteca compie 50 anni: tanti eventi per festeggiare; I 50 anni della biblioteca Baldini. Dalla collaborazione con il Museo Storico nasce una mostra interattiva.

Cinquant’anni di cultura: grande festa per la biblioteca - Per celebrarla sono stati organizzati tre momenti diversi: “La Serata con gli ... Come scrive ilgiorno.it

La biblioteca comunale compie 20 anni: una giornata ricca di eventi per celebrare l’anniversario - Ricorrono quest’anno i 20 anni dall’apertura della sede attuale della biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, intitolata allo scrittore Italo Calvino. Da grossetonotizie.com

Mezzo secolo di cultura in biblioteca - La biblioteca comunale di Santarcangelo festeggia 50 anni dalla sua fondazione ... Come scrive ilrestodelcarlino.it