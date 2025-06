Cinema teatri palazzi | viaggio nei luoghi storici di Bari che non ci sono più

Un viaggio nei cuori pulsanti di Bari, tra cinema, teatri e palazzi storici, svela le storie che questi luoghi raccontano e il loro ruolo nel plasmare l'anima della città. Dai negozi alle gallerie, dai bed and breakfast ai garage nascosti, ogni edificio custodisce un frammento di storia e identità, contribuendo a creare un paesaggio urbano ricco di fascino e memoria che merita di essere riscoperto e valorizzato.

Negozi, gallerie, bed and breakfast. Ma, soprattutto, palazzi. Bassi o alti poco importa, purché ci siano appartamenti, uffici, box e garage. È il destino di molti edifici storici, o comunque in qualche modo iconici, di Bari. Che per anni hanno influenzato, con la loro semplice presenza, la vita. 🔗 Leggi su Baritoday.it