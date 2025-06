Cinema all' aperto 2025 | dove andare a Genova e dintorni per guardare film sotto le stelle

L’estate 2025 a Genova si accende con la magia del cinema all’aperto, un’esperienza unica sotto le stelle. Immagina di rilassarti su una sdraio a due passi dal mare o di immergerti nell’atmosfera vivace del centro cittadino, circondato dal profumo del mare e dalla bellezza dell’estate ligure. A Sturla, e non solo, tornano gli appuntamenti imperdibili: scopri dove vivere questa avventura indimenticabile.

Torna l'estate e torna la magia del cinema all'aperto per incontrarsi e guardare film a due passi dal mare, o in pieno centro, sotto le stelle. Tanti gli appuntamenti a Genova e dintorni, andiamo a vedere le diverse possibilità. A Sturla, sulle sdraio a due passi dal mare Torna il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cinema all'aperto 2025: dove andare a Genova e dintorni per guardare film sotto le stelle

In questa notizia si parla di: cinema - aperto - genova - dintorni

Modius Cinema Paradise, cinema all'aperto sul rooftop - Modius Cinema Paradiso è tornato, regalando emozioni al grande schermo nella sua seconda edizione. Immerso nella suggestiva cornice di Modius on the Roof, il rooftop bar del Radisson, il festival offre una serie di proiezioni all'aperto con una vista mozzafiato sulla Capitale.

Cinema all'aperto 2025: dove andare a Genova e dintorni per guardare film sotto le stelle https://ift.tt/SYsv2im https://ift.tt/oHmq8cN Vai su X

Un'estate di cinema con Circuito Genova! Sta per tornare il periodo dell'anno più magico in assoluto, quello delle nottate fresche e piene di vita, mare, ritmi di vita più rilassati tanta voglia di divertirsi e soprattutto di sognare ad occhi aperti In poche Vai su Facebook

Cinema all'aperto 2025: dove andare a Genova e dintorni per guardare film sotto le stelle; Circuito Sul Mare; Weekend del 24 e 25 agosto 2024 a Genova: sagre, fuochi ed eventi da non perdere.

Cinema all'aperto 2025: dove andare a Genova e dintorni per guardare film sotto le stelle - Da Quinto a Cogoleto, tanti appuntamenti per guardare i migliori titoli della stagione e non solo sotto le stelle ... Da genovatoday.it