Cinema a #Giffoni55 evento speciale con Paternal Leave

Cinema e riflessione si incontrano a Giffoni#55 con "Paternal Leave", un’opera intensa che mette a nudo le vulnerabilità umane e il peso delle proprie scelte. Diretto da Alissa Jung, il film sarà presentato il 24 luglio in sala Truffaut, con la partecipazione della regista e di Luca Marinelli. Leo, un ragazzo di 15 anni, si troverà a confrontarsi con emozioni e decisioni profonde, lasciando il pubblico immerso in un mondo di scottanti verità e introspezione.

Mettere a nudo le fragilità dell’essere umano costretto a fare i conti con le proprie azioni: è questo lo spirito di “Paternal Leave”, i l film scritto e diretto da Alissa Jung, evento speciale di Giffoni#55, in programma dal 17 al 26 luglio. Il film, presentato da Vision Distribution, sarà proiettato il 24 luglio in sala Truffaut, alla presenza della regista e di Luca Marinelli, che risponderanno alle domande dei juror. Leo ha 15 anni ed è cresciuta in Germania senza mai conoscere suo padre. Quando scopre la sua identità, decide di mettersi in viaggio per trovarlo e arriva su una spiaggia deserta della costa italiana, in un chiosco chiuso per l’inverno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it