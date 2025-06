Cina | vino del Ningxia ottiene riconoscimenti sulla scena internazionale

Il vino del Ningxia, prodotto da uve coltivate ai piedi orientali del Monte Helan, sta conquistando l’attenzione mondiale. Dopo aver riscosso successo in Europa, ora ottiene prestigiosi riconoscimenti internazionali, confermando la crescita e il valore delle eccellenze vinicole cinesi. Un risultato che sottolinea il talento e la tradizione di questa regione unica. Per scoprire di più, ti invitiamo a guardare il video completo al link seguente.

Yinchuan, 09 giu – (Agenzia_Nova) – Un visitatore (il primoa destra) assaggia un vino alla Global Wineries Exhibitiondurante la quinta edizione della China (Ningxia)International Wine Culture and Tourism Expo a Yinchuan,nella regione autonoma nord-occidentale cinese del NingxiaHui, oggi 9 giugno 2025. - Nel cuore di Yinchuan, tra le suggestive vette della Ningxia, si è appena conclusa la quinta edizione della China Ningxia International Wine Culture and Tourism Expo, soprannominata “Olimpiadi del vino” in Cina.

