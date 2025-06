Cina | rafforzato scudo giuridico per patrimonio culturale attraverso azioni di pubblico interesse

La Cina rafforza il suo scudo giuridico per proteggere il patrimonio culturale, evidenziando un impegno deciso nella tutela dei reperti e dei siti storici. Nel solo primo semestre del 2025, le autorità hanno avviato oltre 2.100 azioni legali di pubblico interesse, sottolineando l'importanza della salvaguardia culturale come pilastro della nostra identità nazionale. Questo forte messaggio si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio...

Gli organi procuratoriali cinesi hanno intensificato gli sforzi per salvaguardare i reperti culturali e i siti del patrimonio attraverso azioni legali di pubblico interesse, intentando 2.160 casi nei primi cinque mesi del 2025, come annunciato oggi dalla Procura suprema del popolo (SPP). L’annuncio e’ stato fatto nella Giornata del patrimonio culturale e naturale della Cina, con Xu Xiangchun, un alto procuratore della SPP, che ha osservato che la SPP collaborera’ con l’Amministrazione nazionale del patrimonio culturale nella seconda meta’ del 2025 per condurre revisioni successive degli sforzi di conservazione della Grande Muraglia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rafforzato scudo giuridico per patrimonio culturale attraverso azioni di pubblico interesse

