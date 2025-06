Cina | produzione batterie agli ioni di litio in crescita del 68% tra gennaio e aprile

La Cina continua a consolidare il suo ruolo di leader nel settore delle energie rinnovabili, con una crescita del 68% nella produzione di batterie agli ioni di litio nei primi quattro mesi del 2024. Con oltre 473 GWh prodotti, l'industria cinese si prepara a plasmare il futuro della mobilitĂ elettrica e dell'efficienza energetica globale. Durante il periodo, la produzione di tali batterie per...

L’industria cinese delle batterie agli ioni di litio ha registrato una rapida crescita nei primi quattro mesi di quest’anno, come mostrato dai dati ufficiali. La produzione totale di batterie agli ioni di litio nel periodo gennaio-aprile ha superato i 473 gigawattora (GWh), segnando un aumento del 68% su base annua, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. Durante il periodo, la produzione di tali batterie per l’accumulo di energia ha superato i 110 GWh, mentre la capacita’ delle batterie installate nei veicoli a nuova energia si e’ attestata a circa 184 GWh. Le esportazioni di batterie agli ioni di litio da gennaio ad aprile hanno raggiunto i 155,4 miliardi di yuan (circa 21,7 miliardi di dollari), in aumento del 25% su base annua, secondo il ministero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: produzione batterie agli ioni di litio in crescita del 68% tra gennaio e aprile

In questa notizia si parla di: batterie - produzione - agli - ioni

