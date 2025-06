Cina | No alla forza contro l' Iran serve il dialogo

In un momento di crescente tensione tra Iran e Israele, la Cina si schiera per il dialogo anziché la forza. Il ministro Wang Yi invita le parti a fermare l'escalation e sostiene Teheran nel difendere i propri diritti, condannando ogni forma di violenza. In un contesto globale delicato, Pechino ci ricorda che il vero progresso nasce dal confronto e dalla diplomazia, non dalla guerra.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi di Iran e Israele, invitando le parti a fermare l'escalation della crisi. Wang ha assicurato il sostegno di Pechino a Teheran nella difesa dei suoi "legittimi diritti e interessi" e ha condannato l'uso della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cina: "No alla forza contro l'Iran, serve il dialogo"

Dallo Yemen all’Egitto all’Iran: così la Cina ha blindato il Mar Rosso per i suoi commerci - Dallo Yemen all'Egitto, fino all'Iran, la Cina ha consolidato il proprio dominio nel Mar Rosso per tutelare i propri interessi commerciali.

Musk: 'Il popolo ha parlato, serve un terzo partito. Si chiamerà The America party". Trump: "I contratti di Musk? Riesamineremo tutto. Sono un sacco di soldi. Non penso a lui, ma gli auguro il meglio. Sono stato impegnato con Russia, Cina e Iran" #ANSA Vai su Facebook

Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran; Cina condanna Israele per l’attacco contro Iran; Taiwan: come gli Stati Uniti e la Cina si preparano a una guerra ad alta intensità.

Iran, Russia, Cina, esercitazioni di guerra congiunte in America Latina: messaggio di forza rivolto a Biden - Iran, Russia e Cina si stanno organizzando per condurre una serie di esercitazioni di guerra in America Latina. Segnala ilmessaggero.it

Israele attacca, le reazioni. Iran: "Khamenei ha ordinato di punirli". Trump: "Fate l'accordo o i prossimi raid saranno più brutali" - Trump: "Teheran non può avere l'atomica, spero torni a negoziare". Si legge su huffingtonpost.it

Cina, 'su nucleare Iran serve una soluzione diplomatica' - E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, alla vigilia dei colloqui di Pechino sul tema con Russia e Iran. Riporta msn.com