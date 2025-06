Cina | lezioni di patrimonio culturale immateriale nelle scuole pubbliche di Wuzhishan

In un mondo in rapido cambiamento, preservare il patrimonio culturale immateriale diventa una sfida cruciale. A Wuzhishan, questa consapevolezza si trasforma in azione: le scuole pubbliche sono diventate custodi viventi di tradizioni antiche, come la tessitura del broccato Li. L'iniziativa mira a coinvolgere giovani generazioni, affinché riconoscano e valorizzino il loro patrimonio, garantendo che queste preziose tradizioni continuino a vivere nel tempo.

Un'insegnante dimostra le tecniche di tessitura del broccato Li agli studenti della Hainan Minzu Technical School nella citta' di Wuzhishan, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 10 giugno 2025. Negli ultimi anni, la citta' di Wuzhishan ha avviato un progetto per introdurre il patrimonio culturale immateriale nei campus, offrendo corsi correlati in 14 scuole pubbliche primarie e secondarie, al fine di coltivare l'interesse degli adolescenti per la cultura tradizionale e promuovere l'eredita' e lo sviluppo del patrimonio culturale immateriale. Studenti apprendono le tecniche di ritaglio della carta del gruppo etnico Li sotto la guida di un'insegnante presso la Hainan Minzu Technical School nella citta' di Wuzhishan, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 10 giugno 2025.

