Cina esorta al dialogo internazionale | Wang Yi critica Israele per l' uso della forza contro l' Iran

La Cina ribadisce il suo impegno nel promuovere il dialogo internazionale, condannando l’uso della forza e le sanzioni che alimentano le tensioni globali. Wang Yi ha criticato duramente Israele per l’attacco contro l’Iran, sottolineando che le controversie devono essere risolte attraverso la diplomazia. In un mondo sempre più complesso, il suo messaggio invita alla responsabilità e alla pace come strumenti fondamentali per il progresso globale. È un appello affinché prevalgano il rispetto e il dialogue.

La Cina "ha sempre sostenuto che qualsiasi controversia internazionale debba essere risolta attraverso il dialogo e la consultazione e si oppone all'uso della forza e alle sanzioni ". Il ministro degli Esteri Wang Yi, in una telefonata con la controparte israeliana Gideon Sa'ar, ha detto che Pechino "si oppone alla violazione del diritto internazionale da parte di Israele e al suo uso della forza per attaccare l' Iran ". Pertanto, "è un imperativo adottare misure immediate per evitare l'escalation, impedire che la regione sprofondi in un tumulto più profondo e tornare a usare i mezzi diplomatici per risolvere i problemi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina esorta al dialogo internazionale: Wang Yi critica Israele per l'uso della forza contro l'Iran

