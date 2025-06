Cina | aggiunti 10 parchi di siti archeologici nazionali

La Cina amplia il suo patrimonio culturale con l'aggiunta di dieci nuovi parchi archeologici nazionali, portando a 65 il totale delle aree protette nel paese. Questi siti straordinari, tra cui il sito di Taosi nello Shanxi e Dawenkou nell'Est, testimoniano millenni di storia e civiltĂ . Un patrimonio che si arricchisce, pronto a svelare i segreti del passato e affascinare visitatori e studiosi da tutto il mondo.

L’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale (NCHA) della Cina ha annunciato oggi dieci nuovi parchi di siti archeologici nazionali, portando il totale del Paese a 65, distribuiti in 21 regioni a livello provinciale. I parchi appena aggiunti includono il parco del sito archeologico nazionale di Taosi, nella provincia cinese settentrionale dello Shanxi, il parco del sito archeologico nazionale di Dawenkou, nella provincia orientale dello Shandong, e diversi altri. Secondo la NCHA, questi parchi mostrano vari aspetti della formazione e dello sviluppo della civilta’ pluralistica e integrata della nazione cinese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: aggiunti 10 parchi di siti archeologici nazionali

