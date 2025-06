Cina-Africa | expo promuove commercio e legami tra persone

La China-Africa Economic and Trade Expo di Changsha si conferma come un importante ponte di dialogo e collaborazione tra i due continenti. Con parole di apertura e condivisione, i partecipanti rafforzano i legami economici e culturali, sottolineando come “la Cina sia aperta a condividere tutto”. Un’occasione unica per promuovere commercio, innovazione e amicizia, aprendo nuove strade di crescita e solidarietà tra Cina e Africa.

"La Cina e' aperta a condividere tutto", ha detto un partecipante africano al China-Africa Economic and Trade Expo in corso a Changsha, in Cina.

