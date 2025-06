Cilento a lutto | addio a Padre Michele Vassallo fondatore della comunità dei Servi di Cristo Vivo

ricerca di vivere con fede e amore, seguendo l’esempio di dedizione e servizio che Padre Michele ci ha lasciato. La sua vita è stata un faro di speranza e spiritualità per tutta la comunità del Cilento, un motivo in più per onorare la sua memoria e continuare il suo cammino di luce. Addio a un uomo di grande cuore e valore, il suo spirito continuerà a guidarci ogni giorno.

Addio a Padre Michele Vassallo. "In questo giorno così triste, preghiamo per l'anima di Padre Michele, che ora gode della visione di Dio nel Paradiso. Il testamento spirituale di Padre Michele era che ognuno di voi facesse celebrare una messa in suffragio della sua anima e che ognuno continui la.

