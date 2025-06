Ciclista uccisa da betoniera a Milano assessore Granelli a processo per omicidio colposo | chiederà rito abbreviato

Una tragedia sconvolge Milano: una ciclista perde la vita sotto le ruote di una betoniera, mentre l'assessore Marco Granelli è coinvolto nell'inchiesta per omicidio colposo. La città si interroga sulle cause di questa drammatica fatalità e sui responsabili. La domanda ora è: giustizia sarà fatta? Continuate a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa vicenda che ha scosso l'intera comunità.

Nel 2024 una ciclista è stata travolta da una betoniera a Milano ed è morta. L'assessore Marco Granelli è tra gli indagati per concorso in omicidio colposo stradale: chiederà il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ciclista investita da betoniera a Milano, verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli - L’incidente che ha sconvolto Milano lo scorso aprile, quando una ciclista è stata investita da una betoniera in pieno centro, torna sotto i riflettori.

