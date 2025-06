Ciclista travolto e ucciso sul ponte del Lambro | l’investitore fugge poi va a costituirsi con il papà

Tragedia sul ponte del Lambro: un ciclista di 56 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un veicolo che, incredibilmente, si dà alla fuga prima di costituirsi. Un fatto che scuote la comunità di Pieve Emanuele e suscitano domande sulla sicurezza stradale. La vicenda di M.C., residente a Locate Triulzi, evidenzia le drammatiche conseguenze di incidenti non risolti e l'importanza di una risposta rapida e decisa dalle autorità.

Pieve Emanuele, 14 giugno 2025 - Ha perso la vita un uomo di 56 anni residente a Locate Triulzi, travolto mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano. L’incidente è avvenuto sul ponte che scavalca il Lambro Meridionale, al confine tra Siziano (provincia di Pavia) e Pieve Emanuele. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo – M.C. sono le sue iniziali – non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista travolto e ucciso sul ponte del Lambro: l’investitore fugge, poi va a costituirsi con il papà

